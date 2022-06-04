Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı Uşak'ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Uşak'ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.Y idaresindeki 35 AK 5235 plakalı otomobil, Uşak-Gediz kara yolu Emirfakı köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü M.Y. ile araçtaki H.D. (39), H.A. (42) ve H.H.V. (25), yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Orhan Sunal - Güncel Güncel Haberler

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