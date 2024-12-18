Uşak'ta Kaçak Sigara ve Sahte İçki Operasyonu
Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonda 100 paket kaçak sigara ve 62 şişe sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirlenen adrese baskın yaparak şüpheli hakkında işlem başlattı.
Uşak'ta düzenlenen operasyonda 100 paket kaçak sigara ile 62 şişe sahte içki ele geçirildi.
İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın gerçekleştirildi.
Yapılan aramada, 100 paket kaçak sigara ile 62 şişe sigara sahte içki ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel