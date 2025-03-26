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Uşak'ta Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı

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Uşak'ın Sirge köyünde jandarma, kaçak kazı yapan 6 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu durdurulurken, otomobillerde silah ve uyuşturucu hap bulundu. Zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Uşak'ta jandarma iş makinesiyle kaçak kazı yapan 6 kişiyi yakaladı.

Merkeze bağlı Sirge köyü dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarmanın kendilerine doğru geldiğini fark eden şüpheliler, 2 ayrı otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Kaçan iki otomobil kovalamaca sonucu durduruldu, araçtaki 6 kişi gözaltına alındı.

Otomobillerdeki aramada ise 1 tabanca, tabancaya ait 46 mermi, yeşil reçeteye tabi 61 hap ele geçirildi.

Jandarma, tarihi eser aramak amacıyla iş makinesiyle yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur açıldığını belirledi.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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