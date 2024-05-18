Uşak'ta Gençlik Festivali Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar, Atapark'ta toplanarak Türk bayrağı eşliğinde yürüdü. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, festivalin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve tüm vatandaşları festivale davet etti. Festival süresince çeşitli etkinlikler ve konserler düzenleneceği belirtildi.
Uşak Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.
Atapark'ta toplanan katılımcılar, bando eşliğinde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağını açarak yürüdü.
Yürüyüşün ardından konuşan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, festivalin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm vatandaşları festivale davet etti.
Yalım, 3 gün sürecek festivalde birçok etkinliğin yapılacağını ve çeşitli konserlerin gerçekleştirileceğini belirtti.