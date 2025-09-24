Uşak'ta Yılın Ahisi Ali Yılmaz'a Ödül

Uşak'ta Ahilik Haftası kutlamalarında 50 yıldır saat tamirciliği yapan 77 yaşındaki Ali Yılmaz'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'nda düzenlenen programda katılımcılar, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Ahiliğin sadece bir meslek örgütlenmesi değil, aynı zamanda bir hayat felsefesi ve ahlak sistemi olduğunu söyledi.

Ahiliğin Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının şekillenmesinde önemli bir rol üstlendiğini aktaran Aktaş, "Üretimde kaliteyi, ticarette güveni, toplumsal ve yaşamda ise adalet, yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan Ahilik anlayışı, esnaflığı sadece alım satım işi olmaktan çıkarıp dürüstlüğün, güvenirliğin ve alın terinin değer bulduğu bir düzen haline getirmiştir." diye konuştu.

Genç kuşakların bu gelenekle yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Aktaş, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının bu bilinçle desteklenmesinin de iş gücünü artıracağını ve ahlaklı bireylerin yetişmesine katkı sunacağını belirtti.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, Ahiliğin insanı bir bütün olarak ele aldığını, insanı bütün yönleriyle geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Programda, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından "Yılın Ahisi" seçilen 50 yıldır saat tamirciliği yapan Ali Yılmaz'a protokol üyelerince cübbesi giydirilip ödül verildi.

"Yılın Kalfası" seçilen Ensar Yılmaz'a ve "Yılın Çırağı" seçilen Hasan Emir Akkuş'a da plaket verildi.

Daha sonra halk oyunları gösterisi sunuldu, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.