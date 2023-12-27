Uşak Belediyesi eski hizmet binası esnaf odalarına tahsis edildi

Uşak Belediyesi eski hizmet binası, 29 yıllığına Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve bünyesindeki 12 odaya tahsis edildi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi eski hizmet binasında Uşak Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve meslek odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakın, yeni binanın esnaf odalarına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Odaların hem üyelerine hem de vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi, aynı zamanda da odaların bir arada merkezi bir konumda yer alabilmesi için böyle bir çalışma yürüttüklerini aktaran Çakın, binanın birliğe tahsis edildiği ifade etti.

Binanın, Uşak Belediyesi hizmet binası olmadan önce ticaret merkezi olarak hizmet verdiğini hatırlatan Çakın, restorasyon çalışmaları tamamlanan binanın alt katının da "Yöresel Ürünler Çarşısı" olarak kullanılacağını belirtti.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş da Çakın'ın esnafı ilgilendiren tüm sorunlarla ilgili olarak kendileriyle istişare halinde olduğunu belirterek, "Bizim elimizi sıcak sudan soğuk suya sokmadan böylesi bir yeri bize tahsis ettiği için Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.