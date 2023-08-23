Uşak Belediyesi Askerlere Askercantası Hediye Ediyor

Uşak Belediyesi, vatani görevini yerine getirecek olan gençlere asker çantası hediye ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediye, asker adaylarına destek olmayı amaçlıyor.

Uşak Belediyesi vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek olan gençlere, 'asker çantası' hediye ediyor.

Uşak Belediyesi, vatani görevini yerine getirecek olan Mehmetçikler için önemli bir projenin altına imza attı. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatani görevini yapmak üzere belgesini alan asker adaylarına asker çantası hediye ediliyor. Uşak Belediyesi'nden yapılan duyuruda; "Sosyal belediyecilik anlayışı gereği vatani görevini yapmak için yola çıkacak genç kardeşlerimize asker çantalarını teslim ederek uğurluyoruz" ifadelerine yer verildi. - UŞAK