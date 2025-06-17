Usain Bolt, Belgrad EXPO 2027'nin İlk Resmi Elçisi Oldu

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Belgrad'da düzenlenecek EXPO 2027'nin ilk resmi elçisi Jamaikalı olimpiyat şampiyonu Usain Bolt olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Vucic, 115 ülkenin katılacağını açıkladı. Bolt, organizasyonu tanıtmaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek EXPO 2027'nin ilk resmi elçisi dünyaca ünlü eski sprinter Usain Bolt oldu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Jamaikalı eski atlet Bolt, Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.

Vucic, burada yaptığı açıklamada, Bolt'un organizasyonun ilk resmi elçisi olduğunu belirterek, 115 ülkenin EXPO 2027'ye katılacağını bildirdi.

Bolt'un erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorunun sahibi olduğunu aktaran Vucic, "Hiç kimsenin ondan daha hızlı koşabileceğine inanmıyorum. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, antrenmanlar ne kadar ilerlerse ilerlesin o şimdiye kadar yaşamış en iyi, en hızlı insan." diye konuştu.

Belgrad'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Bolt ise "EXPO'yu tüm dünyaya tanıtacak olmaktan dolayı heyecanlıyım." dedi.

Ülkelerin kültürlerini, teknolojilerini ve vizyonlarını dünyaya tanıtacağı büyük çaplı fuar olan Belgrad EXPO 2027, "İnsanlık İçin Oyna, Herkes İçin Spor ve Müzik" temasıyla 93 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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