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Urumqi ile Zürih Arasında Yeni Hava Kargo Rotası Açıldı

Urumqi ile Zürih Arasında Yeni Hava Kargo Rotası Açıldı
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Çin'in Xinjiang bölgesindeki Urumqi ile İsviçre'nin Zürih kenti arasında yeni bir hava kargo rotası faaliyete geçti. Haftada bir sefer yapacak olan rota, sınır ötesi e-ticaret işletmelerine önemli bir destek sağlayacak.

URUMQİ, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile İsviçre'nin Zürih kentini birbirine bağlayan yeni bir hava kargo rotası açıldı.

Rotanın açılışını Urumqi'den pazar günü havalanan ve 49 ton sınır ötesi e-ticaret ürünü taşıyan kargo uçağı yaptı. Kargo havayolu şirketi My Freighter LLC tarafından işletilen uçaklar şimdilik haftada tek sefer yapacak.

Xinjiang Wanshengtong Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdürü Feng Liang, "Yeni rotanın açılması sınır ötesi e-ticaret işletmeleri için güçlü bir destek sağlayacak" dedi.

Urumqi merkezli lojistik şirketine göre ilk sevkiyat ağırlıklı olarak giyim ve LED ışıklar gibi ürünlerden oluştu.

Yeni rotayla birlikte, Urumqi Tianshan Uluslararası Havalimanı'nda İngiltere, Macaristan, Polonya, Romanya ve İsviçre dahil olmak üzere 14 ülkede 18 kenti birbirine bağlayan toplam 18 uluslararası hava kargo rotası işlem görüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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