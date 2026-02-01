Haberler

Uruguay Devlet Başkanı Orsi, Çin'i ziyaretine başladı

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, ABD'nin Monroe Doktrini'ni canlandırdığı bir dönemde Çin'i ziyaret etti. Orsi, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ilişkiler ve uluslararası meseleleri görüşecek.

Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın Devlet Başkanı Yamandu Orsi, ABD'nin Monroe Doktrini'ni canlandırarak bölgede yeni bir müdahalecilik sinyalleri verdiği bir dönemde Çin'i ziyaret ediyor.

Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Orsi, 7 günlük ziyaret için Pekin'e ulaştı. Uruguaylı lideri, havalimanında Çin Tarım Bakanı Han Cün karşıladı.

Orsi, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya yaptığı müdahaleden ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini alıkoymasından bu yana Çin'i ziyaret eden ilk Latin Amerikalı lideri oldu.

Uruguay Devlet Başkanı, ziyaretinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Taraflar, ikili ilişkiler, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesindeki işbirliğinin yanı sıra ortak ilgi konusu uluslararası ve bölgesel meselelerde de görüş alışverişinde bulunacak.

Hükümet üyeleri, yerel yöneticiler ve iş dünyasından çok sayıda temsilcinin yer aldığı heyetle Pekin'e gelen Orsi, lojistik koridorları, tarım tedarik zincirleri ve yenilenebilir enerji alanında işbirliğini geliştirmeyi ve Çin'den ülkesine daha fazla yatırım çekmeyi hedefliyor.

Orsi ve heyeti, 4 Şubat'a dek Pekin'de görüşmeler yaptıktan sonra 5-6 Şubat'ta Şanghay'da temaslarda bulunacak.

Venezuela krizinde farklı tavırlar

Orsi'nin ziyaretinin, ABD'nin yeni Monroe Doktrini söylemiyle Latin Amerika ve Karayipler'de ekonomik ve askeri nüfuz hakkı sinyalleri verdiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Pekin yönetimi, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesini, ülkenin egemenliğinin ihlali olarak kınadı, Maduro ve eşinin serbest bırakılması çağrısında bulundu ve uluslararası ilişkilerde güç kullanmama ilkesine bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Krizde Uruguay'ın ise farklı bir tavır aldığı gözlendi. Devlet Başkanı Orsi'nin, Maduro'nun alıkonulmasının demokratik bir geçişe vesile olması halinde olumlu bir gelişme olarak görülebileceğine ilişkin sözleri, Caracas ile gerilime sebep oldu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Orsi'ye uluslararası hukuka saygılı olma çağrısı yaparken Uruguay lideri, sözlerinin bağlamından koparıldığını, güç kullanımını kınadıklarını, eleştirisinin Maduro'nun demokratik kurumlara yaklaşımına ilişkin olduğunu savundu.

Venezuela krizinin de, bu farklılaşan yaklaşımlara karşın, liderler arasında görüşmede gündeme gelmesi, iki ülkenin bu konuda bazı ortak mesajlar vermesi bekleniyor.

