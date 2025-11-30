Haberler

Üreticilere Organik Gübre Tavsiyesi

Güncelleme:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, tarım topraklarında organik gübre kullanılmasının önemine dikkat çekti ve üreticilere bu konuda tavsiyelerde bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, üreticilere tarlalarında organik gübre tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bellitürk, AA muhabirine, sağlıklı gıdaya ulaşılması açısından tarım topraklarında organik gübre kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir tarım için organik gübrelemenin artırılması gerektiğini belirten Bellitürk, "Toprağın ihtiyacı, organik maddeler. Kimyasal gübreler sadece bitki odaklı gübrelerdir. Biz sadece bitkileri hedeflemeyeceğiz. Bitkilerin yetiştiği ortam olan toprağı hedeflerimiz arasına alacağız." dedi.

Bellitürk, son yıllarda iklim krizinin tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımının azaltılması gerektiğini anlatan Bellitürk, "Üreticilerimiz maalesef organik gübrelemeye ve toprak sağlığına gereken önemi vermiyor. Kuraklıkla mücadele açısından organik gübrelere, gübreleme programlarında daha fazla yer vermeliyiz. Organik gübreler toprağın su tutma kapasitesini artırma özelliğine sahiptir." diye konuştu.

Bellitürk, organik gübrelerin kuraklıkla mücadelede de önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Tarım topraklarının organik madde miktarı bakımından fakirleştiğine dikkati çeken Bellitürk, şunları kaydetti:

"Biz toprağı verimli hale getirirsek, o toprakta yetişecek bitkiler de bu verimlilikten yararlanacak, tarımsal üretim istenilen seviyeye gelecek, ülkemiz tarımsal üretimde daha fazla kendine yeter hale gelecektir. Mevcut tarım topraklarımızın daha verimli kullanılması açısından mutlaka organik gübreleri gübreleme programlarına almalıyız."

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
