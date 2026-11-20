Ürdün-AB Yatırım Konferansı 15 milyar dolarlık yatırım fırsatları için başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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1. Ürdün-AB Yatırım Konferansı, 51 ülke ve bölgeden temsilcilerin katılımıyla perşembe günü Ölü Deniz kıyısında başladı. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın konuştuğu konferansta, Ürdün'deki yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.
ÖLÜ DENİZ, 20 Kasım (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'ın güneybatısındaki Ölü Deniz kıyısında düzenlenen 1. Ürdün-AB Yatırım Konferansı'nda konuşma yapan Ürdün Kralı 2. Abdullah, 19 Kasım 2026.
Ürdün-AB Yatırım Konferansı perşembe günü 51 ülke ve bölgeden temsilcilerin katılımıyla başladı. Konferansta, Ürdün'de yaklaşık 15 milyar dolar değerindeki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua