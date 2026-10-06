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Uraloğlu, Milli Güvenlik Konferansları'nda ulaştırma koridorlarını anlattı

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Uraloğlu, Milli Güvenlik Konferansları'nda ulaştırma koridorlarını anlattı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında ulaştırma koridorları konulu konferans verdi. Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleriyle Türkiye'yi ticaretin güvenli merkezlerinden biri yapma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında 'ulaştırma koridorları' konulu konferans verdi.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Güvenlik Kurulu Konferansları kapsamında düzenlenen Küresel ve Bölgesel Ulaştırma Koridorları ve Ülkemizin Stratejileri konulu konferansta, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu ele aldık. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi projelerimizle Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığımızı güçlendirirken, Türkiye'nin jeostratejik bir güven adası olma niteliğini daha da pekiştiriyoruz. Ulaştırma koridorlarının kesişim noktasındaki Türkiye'yi bölgesel ve küresel ticaretin güvenli, güçlü ve vazgeçilmez merkezlerinden biri haline getirecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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