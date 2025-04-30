Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Bakan Tunç'tan 'Top artık iktidarda' diyen DEM Partili isme yanıt

Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

UPS, Amazon ile Anlaşmanın Ardından 20.000 Kişiyi İşten Çıkaracak

UPS, Amazon ile Anlaşmanın Ardından 20.000 Kişiyi İşten Çıkaracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

United Parcel Service, en büyük müşterisi Amazon ile yaptığı anlaşma sonrası 20.000 kişiyi işten çıkaracağını ve 73 tesis kapatmayı planladığını duyurdu. Şirket, otomasyonu artırarak işgücü bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

NEW YORK, 30 Nisan (Xinhua) -- ABD merkezli kargo şirketi United Parcel Service (UPS), en büyük müşterisi olan Amazon adına yaptığı paket teslimatlarını azaltma kararının ardından bu yıl içerisinde 20.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Yaklaşık 490.000 çalışanı olan UPS bu yıl 73 tesisini de kapatmayı planlıyor. Şirket geçen yıl 11 binayı kapatmış, çoğu yönetici pozisyonunda 12.000 kişiyi işten çıkarmıştı.

Gelirlerinin yaklaşık yüzde 12'sini Amazon'dan elde eden UPS, ocak ayında 2026 yılının ikinci yarısına kadar bu şirkete verdiği hizmetleri yüzde 50'den fazla bir düzeyde azaltmak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Şirketin işgücüne daha az bağımlı hale geleceğini belirten UPS yöneticileri, bu kapsamda etiket uygulaması ve römorkların yüklenmesi ve boşaltılması faaliyetleri de dahil olmak üzere tesislerdeki otomasyonun artırılacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.