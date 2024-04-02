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Ünye Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu'ndan Otizm Farkındalık Günü etkinliği

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Ünye Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenledi.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve velileri birlikte oyunlar oynadı.

Etkinliklerin ardından "Otizmi fark et dedik, fark ettiniz. Kabul et dedik, kabul ettiniz. Tüm bunlar için teşekkür ederiz. Artık empati kurmaya davetlisiniz." yazılı pankartın önünde meşaleler yakıldı.

Etkinlik, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ait 4 araçla çocuklara şehir turu attırılmasının ardından sona erdi.

Anaokulu Müdürü Melek Ergöz, AA muhabirine, 3-6 yaş okul öncesi 35 engelli öğrenciye hizmet verdiklerini, bunlardan 20'ye yakınının otizmli olduğunu söyledi.

Dünya Otizm Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Ergöz, şunları kaydetti:

"İsteğimiz halkımızın bilinçlenmesi, otizmlilerin farkına varılması, hoşgörülü olması, onlarla empati kurup hayatlarını olabildiğince kolaylaştırması. Otizmin farkına varmak hem eğitim camiasına hem de ailelere çok önemli mesaj veriyor. Unutulmamalıdır ki her insan bir engelli adayıdır. Aynı şekilde tohum toprağa, engelli bireyler de topluma emanettir. Hem engelli adayı olduğumuzu unutmayacağız hem de engelli bireylerin topluma emanet olduklarını bilerek emanetlerimize sahip çıkacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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