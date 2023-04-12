Ünlü Yatırımcı Jim Rogers: Yatırımlarımda Gelecek Gördüğüm Yer Çin

NEW YORK, 12 Nisan (Xinhua) -- Dünyaca ünlü yatırımcı ve finans yorumcusu Jim Rogers, geleceğe bakıldığında Çin'de daha fazla yatırım yapılmasının değerlendirildiğini söyledi.

NEW YORK, 12 Nisan (Xinhua) -- Dünyaca ünlü yatırımcı ve finans yorumcusu Jim Rogers, geleceğe bakıldığında Çin'de daha fazla yatırım yapılmasının değerlendirildiğini söyledi.

Rogers, Cumartesi günü Yale Üniversitesi'nin düzenlediği 2023 ABD-Çin kolokyumunda yaptığı açılış konuşmasında "Çin'de yatırımlarım var. Borsada Çin'e daha fazla yatırım yapmaya çalışıyorum" dedi ve Çin'in 21'inci yüzyıldaki büyük önemini vurguladı.

20 yılı aşkın bir süredir Çin'e yatırım yapan Rogers, "İsterseniz hepiniz Çin'e yatırım yapabilirsiniz. Bir borsa var, oldukça büyük bir borsa. Bu nedenle, Çin'in geleceğinde başarılı olmak istiyorsanız, bu konuda bilgi edinmenizi tavsiye ederim" dedi.

Rogers, yatırımcılar araştırmalarını yaparlarsa, Çin'in devasa ekonomisi, nüfusu ve hızla büyüyen birçok endüstrisiyle büyük fırsatlarla dolu olduğunu görmeleri gerektiğini söyledi.

Rogers, "Amerika'nın da iyi bir borsası var, orada da yatırımlarım var ama gelecek gördüğüm yer daha ziyade Çin" diye konuştu.

Yatırımcı, Çin'in büyük nüfusunun ve devasa borç ve ticaret açığının bulunmamasının RMB'ye temel bir destek sağladığını söyledi.

Kuzey Amerika'daki Çinli öğrenciler tarafından düzenlenen ve teması "Şans, Zorluk, Ahenk" olan bu yılki kolokyumda küresel yatırım, sağlık hizmetleri, uluslararası ilişkiler ve inovasyon gibi konular konuşuldu.