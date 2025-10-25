Haberler

Ünlü Spor Yazarı Faik Çetiner Hayatını Kaybetti

Türk spor basınının önemli isimlerinden gazeteci Faik Çetiner, 69 yaşında yaşamını yitirdi. 1975'te kariyerine başlayan Çetiner, 'Bizim Stadyum' programıyla tanınmış ve son olarak Fanatik'te çalışıyordu.

Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, yaşamını yitirdi.

İstanbul'da 1956 yılında doğan Çetiner, sabah saatlerinde rahatsızlanarak 69 yaşında hayatını kaybetti.

Basın hayatına 1975 yılında Tercüman Gazetesi'nde adım atan Faik Çetiner, "Bizim Stadyum" programıyla Türk spor basınında iz bıraktı.

2023 yılında kalp krizi geçiren ve bypass ameliyatı olan Çetiner, son olarak Fanatik'te gazetecilik hayatını sürdürüyordu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Güncel
