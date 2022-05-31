Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

UŞAK'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla arkadaşı Sude Ürer'le (23) birlikte hayatını kaybeden Mısra Buse Uğurlu (25) memleketi İzmir'de toprağa verildi. Uğurlu'nun gelecek haftaki Efes Antik Kenti'ndeki proje ödevi öncesi, bugünden İzmir'e gelip ailesini görmeyi planladığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Uşak-İzmir kara yolu Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sude Ürer ile Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu, üniversite karşısındaki akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptı. Marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan arkadaşlara, H.K. (28) yönetimindeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. Ürer ve Uğurlu metrelerce sürüklenirken, kazadan sonra H.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp akaryakıt istasyonunda park halindeki TIR'lara çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Ürer ile Uğurlu'nun yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü H.K. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.