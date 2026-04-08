Üniversite öğrencileri afet oyunları için sahaya çıkacak

ARDAHAN Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Ulusal Üniversiteler Arası Afet Spor Oyunları'na hazırlanıyor. Öğrenciler, hortumla merdiven tırmanma, ağırlık çekme, slalom koşu, yangın söndürme ve yaralı taşıma gibi etaplardan oluşan zorlu parkur için antrenman yapıyor.

Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı tarafından spor ile afet bilincini bir araya getirmek amacıyla ilk kez Ulusal Firefighter Challenge yani Ulusal Üniversiteler Arası Afet Spor Oyunları düzenlenecek. Organizasyon, 20-21-22 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ev sahipliğini Ardahan'ın yapacağı oyunlara, Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 2 takım ve 7 ferdi yarışmacıyla katılacak. Ardahan Üniversitesi'ni 3'er erkek ve 1 kızdan oluşan iki takım temsil edecek. İlk kez düzenlenecek organizasyonda başarılı olmayı hedefleyen öğrenciler, yoğun tempolu hazırlık programı uyguluyor.

Antrenmanlarda öğrenciler, 20 kilogram hortumla 3 kat merdiven tırmanıyor, 20 kilogram ağırlık çekiyor, 23 metre slalom koşusu yapıyor. Ardından hortumla 20 metre koşarak yangına müdahale eden öğrenciler, parkurun son etabında yaralıyı 30 metre sürükleyerek güvenli alana taşıyor.

Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğr. Gör. Erol Özçelik, amaçlarının spor ile afet bilincini bütünleştirerek toplumsal dayanıklılığı artırmak olduğunu belirterek, "Mesleki eğitim ile fiziksel performansı birleştiren bir model sunarak afetlere hazırlık sürecinde nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Katılımcılar, gerçek operasyonel koşulları simüle eden parkurlarda hem fiziksel kapasitelerini hem de mesleki becerilerini ortaya koyacak" dedi.

Yarışmada katılımcılar, beş temel görevden oluşan sporsal afet müdahale süreçlerini simüle eden parkuru en kısa sürede zamana karşı performans sergilerken, hem fiziksel kapasitelerini hem de mesleki yetkinliklerini uygulamalı olarak ortaya koyacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
İki devlet bankasının genel müdürleri değişti

İki devlet bankasının genel müdürleri değişti
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı: Dua bekliyoruz

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis! Son sözü bu oldu

229 kilometre hız! 21 yıl hapis cezası alan sürücünün son sözü bu oldu
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti

Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
İki devlet bankasının genel müdürleri değişti

İki devlet bankasının genel müdürleri değişti
Selen Görgüzel’den Narin Güran’ın mezarına ziyaret: Bir melekle buluştum

Paylaşımı yürek dağladı: Bir melekle buluştum
Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz