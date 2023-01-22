Ünal Çeviköz'den İsveç Tepkisi: 'Olay Açıkça İslam Düşmanlığıdır ve Nefret Suçudur'

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, İsveç’te aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakması üzerine, “Son derece vahim bir olaydır. Şiddetle kınadığımız bu eylemi ifade özgürlüğü kılıfına sığınarak geçiştirmek asla kabul edilemez. Bu eylemin ‘İslamofobi’ ile açıklanması da mümkün değildir. Olay açıkça İslam düşmanlığıdır ve nefret suçudur” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması üzerine, "Son derece vahim bir olaydır. Şiddetle kınadığımız bu eylemi ifade özgürlüğü kılıfına sığınarak geçiştirmek asla kabul edilemez. Bu eylemin 'İslamofobi' ile açıklanması da mümkün değildir. Olay açıkça İslam düşmanlığıdır ve nefret suçudur" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi. Emekli Büyükelçi Çeviköz, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, şunları ifade etti:

"İsveç'in başkenti Stokholm'de Büyükelçilik binamızın önünde Kur'an-ı Kerim yakılması son derece vahim bir olaydır. Şiddetle kınadığımız bu eylemi ifade özgürlüğü kılıfına sığınarak geçiştirmek asla kabul edilemez. Bu eylemin 'İslamofobi' ile açıklanması da mümkün değildir. Olay açıkça İslam düşmanlığıdır ve nefret suçudur.

İfade özgürlüğü inanç özgürlüğünün ve insani değerlerin en önünde gelmesi gereken 'diğerlerinin haklarına ve değerlerine saygı ilkesini' ihlal etmemelidir. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler konusunda daima yüksek düzeyde bir duyarlılık göstermesiyle bilinen İsveç toplumunda bu tür eylemlere yeltenebilen bireylerin bulunması üzücüdür. Unutulmamalıdır ki İsveç'in üye olmak için başvurduğu NATO sadece bir askeri savunma örgütü değil aynı zamanda demokratik değerleri de savunan ülkelerin bir araya geldikleri bir siyasi örgüttür. Büyükelçiliğimizin önünde yapılan eylemi sadece İsveç hükümetinin değil aynı zamanda İsveç toplumunun da desteklemediğini umuyoruz."