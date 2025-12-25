Haberler

Ümraniye'deki Trabzonpark Millet Bahçesi'ne kaydırak projesi

Ümraniye'deki Trabzonpark Millet Bahçesi'ne kaydırak projesi
Ümraniye'de yapımı devam eden Trabzonpark Millet Bahçesi, dev kaydırak projesi ile ziyaretçilerine yeni bir eğlence alanı kazandırmaya hazırlanıyor. 485 bin 602 metrekarelik alanda spor ve oyun alanlarının yanı sıra, doğa ile iç içe bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Ümraniye'ye kazandırılan 3'üncü millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Trabzonpark Millet Bahçesi, yapımı devam eden dev kaydırak projesi ile ziyaretçilerine yeni bir eğlence alanı kazandırmaya hazırlanıyor.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için 485 bin 602 metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulan millet bahçesinde, yürüyüş ve koşu parkurları, bisiklet yolları, restoran alanları, futbol sahaları, paintball ve okçuluk tesisleri, amfi tiyatro ile çocuklara yönelik spor ve oyun alanları yer alıyor.

Park içerisinde bulunan Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri ise güçlü altyapıya sahip sahalarıyla genç sporculara profesyonel antrenman imkanı sunarak sportif gelişime önemli katkı sağlıyor.

Trabzonpark Millet Bahçesi'ne değer katacak bir proje daha hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Yapımına başlanan dev kaydırak projesi tamamlandığında her yaştan ziyaretçinin keyifle kullanabileceği yeni bir çekim merkezi olacak. 130 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde tasarlanan kaydırak, ölçeği ve modern tasarımıyla parkın simge alanlarından biri olmaya aday. Yaklaşık 1,5 aylık çalışma sürecinin ardından tamamlanması planlanan proje, hizmete girdiğinde parkın sosyal çeşitliliğini daha da artıracak.

Yeni kaydırakla birlikte Trabzonpark Millet Bahçesi'nin, spor, eğlence ve doğayı bir arada sunan yapısıyla her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği önemli bir yaşam alanı olmayı hedefleniyor.

