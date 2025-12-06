Haberler

Ümraniye'de Trabzonpark Millet Bahçesi hizmete açıldı

Ümraniye Belediyesi, ilçeye kazandırdığı üçüncü millet bahçesi olan Trabzonpark'ı hizmete açtı. 475 bin metrekare alana sahip bahçe, spor alanları ve sosyal yaşam imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Ümraniye'de Trabzonpark Millet Bahçesi hizmete açıldı.

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, ilçeye kazandırdığı millet bahçeleriyle yeşil alan miktarını artırmaya ve vatandaşların sosyal yaşamlarını zenginleştirmeye devam ediyor.

İlçenin üçüncü millet bahçesi olarak hizmete açılan Trabzonpark Millet Bahçesi, 475 bin metrekarelik geniş alanıyla doğayla buluşmanın, sporun ve keyifli vakit geçirmenin yeni adresi oldu.

Şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlere nefes aldıran Trabzonpark Millet Bahçesi, futbol sahaları, bisiklet parkurları, yürüyüş yolları, piknik alanları, pişirme üniteleri, çocuk oyun grupları, seyir terası ve 1023 araç kapasiteli otoparkıyla her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

Ailelerin huzur içinde vakit geçirdiği, gençlerin sporla buluştuğu, çocukların güvenle oynadığı bir alan olan millet bahçesi, keyifli zaman geçirmek isteyenler için cazip bir sosyal yaşam alanı haline geliyor.

Millet bahçesinde hizmet veren Ihlamur Kafe 120 kişilik oturma kapasitesi, kahvaltısı ve sıcak yemek servisiyle kısa sürede bölge sakinlerinin favori mekanlarından oldu.

Ümraniye Belediyesi, gençleri sporla buluşturan yatırımlarına, Trabzonpark Millet Bahçesi'nde konumlanan Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri ile devam ediyor. Futbol başta olmak üzere farklı branşlara uygun modern sahaları ve güçlü altyapısıyla amatör spor kulüplerine, mahalle gençlerine ve geleceğin sporcularına profesyonel imkanlar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Trabzonpark'ın ilçedeki üçüncü millet bahçesi olarak hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ümraniye'ye nefes aldıran, yaşam kalitesini yükselten yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, "Üçüncü millet bahçemizi ilçemize kazandırarak yeşil alanlarımızı daha da büyüttük. Her yaştan vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirebildiği, spor yapabildiği, çocuklarımızın güvenle oynayabildiği bir Ümraniye için çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
