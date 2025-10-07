Ümraniye'de Marangoz Atölyesinde Yangın Çıktı

Ümraniye'de marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adem Yavuz Mahallesi'ndeki 3 katlı marangoz atölyesinin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar oluştu.