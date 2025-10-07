Haberler

Ümraniye'de Marangoz Atölyesinde Yangın Çıktı

Adem Yavuz Mahallesi'nde bulunan 3 katlı marangoz atölyesinin en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Ümraniye'de marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adem Yavuz Mahallesi'ndeki 3 katlı marangoz atölyesinin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
500
