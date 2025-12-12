Haberler

Ümraniye'de gençlere uygun fiyatlı hizmet verecek "Bir Başka Burger" hizmete açıldı

Ümraniye Belediyesi, gençlere yönelik uygun fiyatlı ve lezzetli burger seçenekleri sunan 'Bir Başka Burger' mekanının açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik projelerin devam ettiğini belirtti.

Ümraniye'de gençlere uygun fiyatlı ve lezzetli seçenekler sunmak amacıyla kurulan "Bir Başka Burger" isimli mekanın açılışı yapıldı.

Ümraniye Belediyesince, Ümraniye Metro Çıkışı Santral Etkinlik Alanı'nda kurulan mekanın açılışını, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptı.

Yıldırım, buradaki konuşmasında, "Bir Başka Burger"de uygun fiyatlı ve kaliteli burgerleri gençlere sunacaklarını belirterek, mekanın hayırlı olmasını diledi.

İlçede bu tarz mekanların faaliyetlerine devam ettiğini, uzun süredir faaliyet gösteren kahve mekanında öğrencilerin 15 liraya kahve içtiklerini belirten Yıldırım, hep gençlerle birlikte olduklarını, bu kapsamda haftada iki kez motivasyon toplantıları yaptıklarını söyledi.

Yıldırım, pazartesi günleri okullara gittiklerini ve öğrencilerin dersleriyle ilgili faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı olduklarını dile getirerek, "Ümraniye'mizde çocukların ders çalışacakları kütüphaneleri yoktu. Şimdi 7 tane kütüphane var. Orada çocuklar derslerini rahatça çalışabiliyorlar. Gençlere ne yapsak azdır. Gençler geleceğin teminatı. İstiyoruz ki gençlerimiz iyi, sağlıklı ortamlarda yetişsinler. Kafaları dinç olsun. Okusunlar, dünyayı tanısınlar, sosyal olsunlar. Ümraniye'de genç olmak bir başka diyorum." ifadesini kullandı.

"Bir Başka Burger", özellikle öğrencilere uygun fiyatlı ve lezzetli menülerle hizmet verecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
