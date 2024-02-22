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Ümraniye Belediyesi, Çocuk Oyun Sokağı ve Yamanevler Muhtarlık Binasını Hizmete Açtı

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Ümraniye Belediyesince yaptırılan "Çocuk Oyun Sokağı" ve Yamanevler muhtarlık binası hizmete açıldı.

Ümraniye Belediyesince yaptırılan "Çocuk Oyun Sokağı" ve Yamanevler muhtarlık binası hizmete açıldı.

Açılışa, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, törendeki konuşmasında, İstanbul'un 1994 öncesinde çöple, çukurla, kirli hava ve susuzlukla anıldığını, ancak Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki belediyecilik hizmetleriyle ayağa kalktığını söyledi.

2019 yerel seçimlerinde halkın Büyükşehir Belediyesini muhalefet partisine verdiğini anımsatan Yıldırım, büyük imkanlara karşın halkın hizmet alamadığını belirtti.

Yıldırım, kendisinin de 19 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) hizmet ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"4,5 senedir İstanbul nadasa kaldı. Bir şey ekilemedi İstanbul'a. Toprağı inşallah muradına erdireceğiz. İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok. Bir hizmet görebildiniz mi Ümraniye'de? Ana arterler İBB'nin yetki alanında. Ümraniye'mizde 36 büyük ana arter var. Bunun 33'üne biz bakıyoruz, sadece 3'üne İBB bakıyor."

İstanbul'un yeni yollara, metrolara, otoparklara, vizyon projelere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yıldırım, Ümraniye'nin bu dönemde İBB'den hizmet alamadığını söyledi.

Yıldırım, "İstanbul'un lojistiği halledilmedi. Ümraniye'de yeni bir yol yapıldığını gördünüz mü? Duvarlara reklam asıyorlar, 'Dünyada aynı anda 10 metro hattı yapan tek belediye.' diye. O hatların projelerini yapıp başlatan rahmetli Kadir abi." dedi.

Okunan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

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