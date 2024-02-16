Ümraniye Belediyesi YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak

Ümraniye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek ilçedeki öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 8-9 Haziran'da yapılacak.

Ümraniye Belediyesi de ilçede ikamet eden, 22 yaşını geçmemiş öğrencilerin sınav ücretlerini karşılama kararı aldı.

Öğrenciler, 1 Mart'a kadar belediyenin resmi internet sitesindeki kayıt formunu doldurup başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlerle bu güzel haberi paylaşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Yıldırım, geçen aylarda üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran ve Ümraniye'de ikamet eden öğrencilere bir defaya mahsus 7 bin liralık eğitim desteğinde bulunduklarını hatırlatarak, "Sınava girecek tüm kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan tüm gençlerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.