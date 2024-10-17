Ümraniye Belediyesi'nden 100 Okula Spor Malzemesi Desteği

ÜMRANİYE Belediyesi, gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve okullardaki spor eğitimine katkı sağlamak amacıyla 37 ilkokul, 39 ortaokul ve 24 lise olmak üzere toplamda 100 okula 3 bin 267 adet spor malzemesi dağıttığını duyurdu.

Ümraniye Belediyesi, 100 okula 3 bin 267 adet spor malzemesi dağıttığını duyurdu. Belddiye bu destek ile öğrencilerin spora katılımını artırmayı hedefliyor.

'ÜMRANİYE'DE ÖĞRENCİ OLMAK AYRICALIKTIR'

Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde düzenlenen malzeme dağıtım töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sporun önemine vurgu yaparak "Bugün yine önemli bir etkinlik için bir aradayız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak ve spora katılımlarını teşvik etmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımıza spor malzemesi desteği veriyoruz. 37 ilkokul, 39 ortaokul ve 24 liseye toplamda 3 bin 267 adet malzeme dağıttık. Ayrıca geçtiğimiz hafta 15 amatör spor kulübüne de çeşitli spor malzemeleri sağladık. Ümraniye'de öğrenci olmak ayrıcalıktır, biz de bu ayrıcalığı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Yıldırım, Ümraniye'de sporla ilgilenen her bireye destek vermeye devam edeceklerini belirterek, gençlerin sporun herhangi bir dalıyla uğraşmalarının hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını belirtti.