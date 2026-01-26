Umman ve ABD, bölgesel ortaklığı derinleştirme kararlılığını vurguladı

Umman ve ABD, iki ülke arasındaki ortaklığı çeşitli alanlarda derinleştirme ve "bölge için daha güvenli, müreffeh ve barışçıl bir gelecek inşa etme" konusundaki ortak kararlılıklarını yineledi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Maskat'ta düzenlenen 3. Umman-ABD Stratejik Diyaloğu kapsamında yayımlanan ortak bildiride, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki irade vurgulandı.

Bildiride, "Umman ve ABD, üçüncü Stratejik Diyaloğu, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ortaklığı derinleştirme konusundaki ortak kararlılıkla tamamladı ve bölge için daha güvenli, müreffeh ve barışçıl bir gelecek inşa etme iradesini teyit etti." ifadeleri yer aldı.

Stratejik diyalog, Umman Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Halife el-Harısi ile ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Alison Hooker başkanlığında gerçekleştirildi.

Taraflar, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde şekillenen, barış, istikrar ve bölgesel refaha yönelik uzun vadeli bağlılığa dayanan Umman-ABD ortaklığının gücünü teyit etti.

Ortak açıklamada, diyalog sürecinin diplomasi yoluyla barışın desteklenmesi, bölgesel gerilimlerin azaltılması ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik ortak taahhüdü pekiştirdiği belirtildi.

Heyetler, Umman ile ABD arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın iki ülke şirketlerine sağladığı katkıları ve 2025 yılında yaklaşık 3,3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasını memnuniyetle karşıladı.

Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi toplantılarının Aralık 2024'te yeniden başlaması da olumlu karşılanırken, bir Umman Ticaret Ofisi'nin 2025 yılında ABD'de açıldığına işaret edildi.

Görüşmelerde, lojistik, havacılık ve altyapı gibi sektörlerde ticari ilişkilerin derinleştirilmesi, Amerikan şirketleri ile Umman teknoloji sektörü arasındaki işbirliğinin artırılması ve stratejik ekonomik alanlarda doğrudan iletişim kanallarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Umman ile ABD, ilk Stratejik Diyaloğu Kasım 2022'de, ikinci toplantıyı ise Nisan 2024'te Washington'da gerçekleştirmişti.