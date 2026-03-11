Umman Açıklarında Bir İha Düşürüldü, Biri Denize Çakıldı

(ANKARA) - Umman resmi haber ajansının aktardığına göre, Umman açıklarında bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü, bir diğeri denize çakıldı.

Umman açıklarında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bir diğerinin ise ülkenin kuzeydoğusundaki Duqm kenti açıklarında denize çakıldığı bildirildi.

Umman resmi haber ajansının aktardığına göre, Duqm'un kuzeyinde meydana gelen olaylarda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı. İHA'ların nereden geldiğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Umman, ABD ile İran arasında çatışma öncesinde yürütülen dolaylı görüşmelerde arabulucu rolü üstlenmişti. Körfez'deki bazı komşu ülkelerin aksine Umman, son dönemde bölgedeki saldırılardan daha sınırlı şekilde etkilenmiş durumda.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Duqm, büyük bir limana ve özel ekonomik bölgeye ev sahipliği yapıyor ve son yıllarda stratejik önemini artıran önemli bir lojistik merkez olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA