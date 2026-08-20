Özdağ Sincan'da Pazar Yerinde Esnafı Dinledi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki heyetle birlikte Sincan'daki pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Görüşmelerde ekonomik sıkıntılar ve talepler ön plana çıktı.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki parti heyetiyle Sincan'da pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
Özdağ'a, Genel Başkan Yardımcısı Suzan Küçüksaraç, genel başkan başdanışmanları ve Ankara İl Teşkilatı üyeleri eşlik etti.
Pazar esnafı ve vatandaşlarla görüşen heyet, ekonomik sorunlara ilişkin talep ve şikayetleri dinledi.
Kaynak: ANKA