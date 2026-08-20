Haberler

Özdağ Sincan'da Pazar Yerinde Esnafı Dinledi

Özdağ Sincan'da Pazar Yerinde Esnafı Dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki heyetle birlikte Sincan'daki pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Görüşmelerde ekonomik sıkıntılar ve talepler ön plana çıktı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki parti heyetiyle Sincan'da pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Özdağ'a, Genel Başkan Yardımcısı Suzan Küçüksaraç, genel başkan başdanışmanları ve Ankara İl Teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Pazar esnafı ve vatandaşlarla görüşen heyet, ekonomik sorunlara ilişkin talep ve şikayetleri dinledi.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...
Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

Avrupa'nın göbeğinde polis, 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı