Haberler

Ümit Özdağ: "Kimse Etnik Kökeninden Ötürü Mağdur Değil; Mağduriyet Ekonomik Nedenler ile Oluşuyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, otomobillerin yaş ortalaması ile kaçak elektrik kullanım oranlarına illere göre yer verilen bir görsel paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti’nde kimse etnik kökeninden ötürü mağdur değil. Mağduriyet ekonomik nedenler ile oluşuyor" dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, otomobillerin yaş ortalaması ile kaçak elektrik kullanım oranlarına illere göre yer verilen bir görsel paylaşarak, " Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse etnik kökeninden ötürü mağdur değil. Mağduriyet ekonomik nedenler ile oluşuyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de illere göre otomobillerin yaş ortalaması ile kaçak elektrik kullanım oranlarının yer aldığı bir görsel yayımladı.

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de illere göre otomobillerin yaş ortalaması ile illere göre kaçak elektrik kullanımını yan yana koyunca ortaya bu tablo çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse etnik kökeninden ötürü mağdur değil. Mağduriyet ekonomik nedenler ile oluşuyor."

Eğer Türk Milletini etnik kategorilere hukuki olarak bölerseniz o zaman Türkler kendilerinin mağdur olduğunu düşüneceklerdir. ve bugün olmayan etnik sorun o zaman çıkacaktır. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet doğru esaslar üzerine kurulmuştur. Seçim kazanmak için bu esaslar ile oynanmamalıdır."

Özdağ'ın paylaştığı tabloda, TÜİK verilerine göre otomobillerin ortalama yaşının en düşük olduğu iller arasında Şırnak (6,2), Bingöl (8,8), Tunceli (9,0), Batman (9,2) ve İstanbul (9,5) yer aldı. En yüksek olduğu iller arasında ise Tokat (18,4), Niğde (18,5), Yozgat (18,7), Afyonkarahisar (19,2), Kütahya (21,1) ve Burdur (21,8) sıralandı.

Aynı görselde elektrik dağıtım şirketlerinin verilerine dayandırılan kaçak elektrik kullanım oranlarında ise Mardin'in yüzde 65–72 aralığıyla ilk sırada yer aldığı, Şırnak'ın yüzde 60–70, Şanlıurfa'nın yüzde 55–65, Diyarbakır'ın yüzde 50–60 bandında bulunduğu görüldü.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak

Yasak aşka 'yeşil' kıyak
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu

15 yaşındaki Amine'nin esrarengiz ölümü! Evde korkunç halde bulundu
3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok

Öcalan'la ilgili tartışmalara Bakan Gürlek noktayı koydu