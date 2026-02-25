Ümit Özdağ: "Kimse Etnik Kökeninden Ötürü Mağdur Değil; Mağduriyet Ekonomik Nedenler ile Oluşuyor"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, otomobillerin yaş ortalaması ile kaçak elektrik kullanım oranlarına illere göre yer verilen bir görsel paylaşarak, " Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse etnik kökeninden ötürü mağdur değil. Mağduriyet ekonomik nedenler ile oluşuyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de illere göre otomobillerin yaş ortalaması ile kaçak elektrik kullanım oranlarının yer aldığı bir görsel yayımladı.

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de illere göre otomobillerin yaş ortalaması ile illere göre kaçak elektrik kullanımını yan yana koyunca ortaya bu tablo çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse etnik kökeninden ötürü mağdur değil. Mağduriyet ekonomik nedenler ile oluşuyor."

Eğer Türk Milletini etnik kategorilere hukuki olarak bölerseniz o zaman Türkler kendilerinin mağdur olduğunu düşüneceklerdir. ve bugün olmayan etnik sorun o zaman çıkacaktır. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet doğru esaslar üzerine kurulmuştur. Seçim kazanmak için bu esaslar ile oynanmamalıdır."

Özdağ'ın paylaştığı tabloda, TÜİK verilerine göre otomobillerin ortalama yaşının en düşük olduğu iller arasında Şırnak (6,2), Bingöl (8,8), Tunceli (9,0), Batman (9,2) ve İstanbul (9,5) yer aldı. En yüksek olduğu iller arasında ise Tokat (18,4), Niğde (18,5), Yozgat (18,7), Afyonkarahisar (19,2), Kütahya (21,1) ve Burdur (21,8) sıralandı.

Aynı görselde elektrik dağıtım şirketlerinin verilerine dayandırılan kaçak elektrik kullanım oranlarında ise Mardin'in yüzde 65–72 aralığıyla ilk sırada yer aldığı, Şırnak'ın yüzde 60–70, Şanlıurfa'nın yüzde 55–65, Diyarbakır'ın yüzde 50–60 bandında bulunduğu görüldü.

Kaynak: ANKA