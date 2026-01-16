Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Eyüpsultan ilçe başkanlığını ziyaret etti

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eyüpsultan ilçe başkanlığına yaptığı ziyarette İstanbul'un depreme karşı alınacak önlemler konusunda uyarılarda bulundu ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Eyüpsultan ilçe başkanlığına ziyarette bulundu.

Özdağ, ziyaret kapsamında yaptığı basın açıklamasında, ocak ayında bütün faaliyetlerini partisinin Ankara'daki genel merkezinden İstanbul'a taşımaya karar verdiklerini, her gün bir ilçeyi gezeceklerini ve esnaf ziyaretleri yapacaklarını aktardı.

İstanbul'un 3 Balkan devletinin nüfusundan daha fazla insanın yaşadığı bir "süper şehir" olduğunu ifade eden Özdağ, İstanbul'da deprem riski olduğuna dikkati çekti.

Özdağ, "İstanbul'un kendi başına bırakıldığını" ve depreme karşı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Buradaki programının ardından Özdağ, Eyüpsultan'daki temaslarına esnaf ziyaretleriyle devam etti.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
