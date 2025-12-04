4 Aralık Dünya Madenciler Günü... Ümit Özdağ: "Milli Servetlerimizin Emperyalizme Peşkeş Çekilmediği Bir Türkiye'yi Yeniden İnşa Edeceğiz"

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Emeğin ve alın terinin türlü ihmallerle göz yaşına dönmediği, milli servetlerimizin emperyalizme peşkeş çekilmediği bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdağ, "Bir yanda Türk milletinin toprak altındaki servetini peşkeş çekenler, diğer yanda bu serveti Türk Milleti için çıkarmak için can verenler... Emeğin ve alın terinin türlü ihmallerle göz yaşına dönmediği, milli servetlerimizin emperyalizme peşkeş çekilmediği bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. 4 Aralık Madenciler Günü kutlu olsun" dedi.