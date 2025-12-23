Ümit Özdağ'dan Asgari Ücret Tepkisi: Bu Tablo Zam Değil; Emeğin ve Emekçinin Nasıl Gözden Çıkarıldığının Açık Göstergesidir

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılarak 2026 yılı için net 28 bin 75 TL belirlenirken, milyonlar açlık sınırının altında ücrete, yoksulluk sınırının çok gerisinde bir hayata mahkum edildi. Bu tablo zam değil; emeğin ve emekçinin nasıl gözden çıkarıldığının açık göstergesidir. Zafer Partisi olarak asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi ve tüm yurttaşlarımızı enflasyona ve hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.