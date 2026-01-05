Ümit Özdağ: 'Ekonomik Karamsarlık Derinleşiyor, Erken Seçim Şart'

Haber: Tuba KARA / Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Açıklanan rakamlara baktığınızda insanların yaşama tutunmasının bile zor olduğunu görüyorsunuz" derken, vatandaşlarla sohbet etti. Çarşıda kasaplık yapan 72 yaşındaki bir vatandaş, "1954 doğumluyum, 72 yaşındayım. Şu anda çalışıyorum. Emekli maaşı yetmiyor ki. Verdikleri üç kuruş parayla nasıl geçineceksin? Önce insan kendini denetlemeli. Kendisi geçinebilir mi? Yaptığı iki lira, üç lira zamla nasıl karşılayacağım giderleri? Çocuğum var. Çalışmazsam açım, mağdurum" dedi.

İstanbul'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Özdağ, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit ve Üsküdar İlçe Başkanı Murat Ateş ile birlikte Üsküdar Balık Pazarı'nı ve Capitol AVM'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde yurttaşların ekonomik sorunlarını dinleyen Özdağ, içinde bulunulan ekonomik tabloya ilişkin Zafer Partisi'nin ekonomi politikalarını anlattı. Üsküdar'daki temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Ümit Özdağ, Türkiye genelinde ekonomik karamsarlığın derinleştiğini belirterek, "İstanbul'da, Üsküdar'da esnaf ve AVM gezileri gerçekleştirdik. Sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik ve yerel basında bir araya geldik. Bütün Türkiye'de hakim olan genel karamsarlık ne yazık ki İstanbul'da da ve Üsküdar'da da hemen göze çarpıyor. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin esnaf hangi sektörde olursa olsun geçen seneye göre işlerin yüzde 50 düştüğünü söylüyor. Bunu 2025 boyunca söyledi. ve şimdi 2026'nın başındayız. Esnaftan yine aynı tespiti duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdağ, 2026 yılına ilişkin umut olmadığını ifade ederek, esnafın bu umutsuzlukta haklı olduğunu söyledi.

"Açıklanan maaşlarla insanların yaşama tutunması bile zor"

Ekonomi yönetimini ve ortaya koyduğu programı eleştiren Özdağ, emekli maaşlarına yapılan zamların yetersizliğine dikkat çekti, "Bugün emekli dul ve yetimlerin alacağı maaşlar açıklandı. Hem memurların hem SGK Bağ-Kur emeklilerinin. Açıklanan rakamlara baktığınızda insanların yaşama tutunmasının bile zor olduğunu görüyorsunuz. Böyle bir ortamda tüketim nasıl artacak, karınlarını nasıl doyuracaklar? Ekonominin çarkları nasıl dönecek? Dönmeyecek" dedi.

Özdağ, iktidarın üç yıldır uyguladığı ve dördüncü yılına giren ekonomi programının sonuç vermediğini vurgulayarak, "Enflasyon düşecek olsaydı zaten düşerdi" şeklinde konuştu.

"Erken seçim ve yeni bir ekonomik model şart"

Toplumun geniş kesimlerinin her geçen gün yoksullaştığını dile getiren Özdağ, "Toplumun geniş katmanları, dar gelirliler, sabit gelirliler, emekliler, dullar, yetimler, esnaf, namusuyla çalışan iş dünyası her geçen gün daha fakirleşirken küçük rantiye bir azınlık ise devlet kaynaklarından zenginleşmeye devam ediyor. Bu gidişle dur demenin yolu erken genel seçimlerle iktidarın değişmesidir. Ancak sadece iktidarın değişmesi de yetmez. Türkiye'yi neoliberal politika uygulamalarından çıkarıp sürdürülebilir kalkınma ve karma ekonomi modeliyle istihdam ve yatırıma dönük yeni bir ekonomik politikanın benimsenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Balık Pazarı'nda bir esnaf: Bir kilo domates alan yok

Üsküdar Balık Pazarı'nda manavlık yapan bir esnaf, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

"Domatesten 10 lira kalmıyor. Vallahi günde bazen 10, bazen 50 kilo satıyorum. Bazen de hiç satamıyorum. Hiç belli olmuyor. Günde ortalama 250 gram, yarım kilo alıyorlar. Bir kilo alan zaten yok."

Pazarda Özdağ'ı gören bir vatandaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu zamlara bir şeyler söyleyin, yetti canımıza. 15 bin lira maaşla nasıl geçinilir Allah aşkına? Ben ona vereyim o geçinsin bakalım. Günah ya."

Bir başka vatandaş da emekli maaşlarına dikkat çekerek, "Yüzde 12 zam yapıldı, bittik, perişanız. Ev kirasına yetmiyor" dedi.

"72 yaşındayım, hala çalışıyorum"

Çarşıda kasaplık yapan 72 yaşındaki bir vatandaş ise neden çalışmaya devam ettiğini şöyle anlattı:

"1954 doğumluyum, 72 yaşındayım. Şu anda çalışıyorum. Sorsana neden çalışıyorsun? Emekli maaşı yetmiyor ki. Verdikleri üç kuruş parayla nasıl geçineceksin? Önce insan kendini denetlemeli. Kendisi geçinebilir mi? Yaptığı iki lira, üç lira zamla nasıl karşılayacağım giderleri? Çocuğum var. Çalışmazsam açım, mağdurum."

Kuryeler ve AVM çalışanları da dertli

Kuryelik yapan genç bir genç, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara değinerek, "Bağ-Kur'u ödeyemiyoruz, hastaneye de gidemeyecekmişiz" dedi.

Capitol AVM'de bir mağaza çalışanı ise çalışma saatleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yedi gün açık olmayı insan haklarına aykırı buluyoruz. Haftada bir gün iznimiz var. Resmi tatillerde ya mesai ücreti alıyoruz ya da izin kullanıyoruz. Açıkçası bu konuda çok ümidim yok."

Kuyumculuk yapan bir esnaf da altın fiyatlarına ilişkin beklentisini aktararak, "Altının bu sene 7,5 - 8'e çıkacağını düşünüyorum. Daha da çıkacak ama alım gücü her geçen gün düşüyor. Gramın da gramı var artık" ifadelerini kullandı.

Şehit Gazi Birlik Sendikası'na ziyaret

Ümit Özdağ, İstanbul Programı kapsamında ayrıca Başkanlık Divanı Üyeleri, parti yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla birlikte Şehit Gazi Birlik Sendikası'nı da ziyaret etti. Özdağ, Sendika Başkanı Adem Yetkin ile bir araya gelerek şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunlar ile çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.