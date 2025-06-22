Uluslararası Yoga Günü Dünya Ç çapında Kutlandı

HONG KONG, 22 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Yoga Günü, cumartesi günü dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Endonezya, Nepal, Sri Lanka, Pakistan ve Hindistan'da katılımcılar, kutlamalar kapsamında kentlerin simge mekanlarında bir araya geldi.

Bu yıl "Tek Dünya, Tek Sağlık için Yoga" temasıyla düzenlenen etkinlikler, bireyleri hem kendi sağlıklarına hem de Dünya'ya özen göstermeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hindistan kökenli kadim bir fiziksel ve zihinsel disiplin olan yoga, günümüzde dünya genelinde farklı formlarda uygulanıyor ve popülerliğini artırmaya devam ediyor.