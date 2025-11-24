Haberler

Uluslararası Havayolu Şirketleri Venezuela Uçuşlarını Durdurdu

Güncelleme:
Bazı uluslararası havayolu şirketleri, ABD'nin Venezuela hava sahasında artan güvenlik riskleri nedeniyle uçuşlarını askıya aldıklarını açıkladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Latin Amerika ülkelerine yönelik uçuşların devam etmesi gerektiğini vurguladı. FAA, Venezuela'daki güvenlik durumu nedeniyle dikkatli olunmasını istedi.

Bazı uluslararası havayolu şirketleri, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Venezuela hava sahasında artan güvenlik risklerine yönelik uyarısının ardından bu ülkeye yönelik uçuşlarını durdurdu.

Venezuela Havayolları Birliğinden Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, söz konusu iptallere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol ve Caribbean Airlines şirketlerinin Venezuela'ya uçuşlarını süresiz askıya aldığı belirtildi.

Öte yandan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Latin Amerika ülkelerine yönelik uçuşların devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkeler engellenmez, çünkü ülkeleri engellemek insanları engellemek anlamına gelir ve bu, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesini kullandı.

FAA, 21 Kasım'da yayımladığı uyarıda, "Venezuela'da kötüleşen güvenlik durumu ve artan askeri faaliyetler nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirilen uçuşlarda dikkatli olunması" çağrısında bulunmuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile yaşadığı siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Venezuela'nın sınır bölgelerinde yer alan Zulia, Tachira, Apure ve Sucre eyaletlerine seyahat yasağı getirildiği duyurulmuştu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
