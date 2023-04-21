Uluslararası Çin Dili Günü Yurtiçi ve Yurtdışında Kutlandı

14. Uluslararası Çin Dili Günü Perşembe günü Çin'de ve Çin dışında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Cangzhou şehrinde bir grup Afrikalı öğrenci, Çin'in somut olmayan ulusal mirası olan kluazone emay el sanatı hakkında bilgi edinmek üzere bir programa davet edildi.

SES 1 (İngilizce): GOMIS PELETY MERVEILLE KHARIM, Kongo Cumhuriyeti'nden öğrenci:

"Çin'de sadece dil öğrenmek değil, aynı zamanda Çin kültürünü öğrenmek de bir deneyim sunuyor. Bu da gidebildiğim her yere bunu yaymama yardımcı oluyor ve bundan gurur duyuyorum."

Tanzanya'da Çarşamba günü Darüsselam Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'nden 9 öğrenci Çince yeterlilik yarışmasının galibi ilan edildi.

Yarışma, Uluslararası Çin Dili Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlendi.

SES 2 (İngilizce): PENDO MALANGWA, Darüsselam Üniversitesi Kalite Güvence Direktörü:

"Çin dili öğrenimi Çin-Afrika ilişkilerini daha da geliştirmek için etkili bir yaklaşım. Afrika'nın çeşitli bölgelerinde kaydettiğimiz üzere, farklı alanlarda Çin-Afrika işbirliğinde önemli bir büyüme var. Farklı yeteneklere sahip ve Çince konuşabilen çok sayıda Tanzanyalıya ihtiyaçları var."

Namibya'da gençler, Çarşamba günü Yabancı Üniversite Öğrencileri için düzenlenen 22. Çin Köprüsü Yeterlilik Yarışması'nda ve Yabancı Ortaokul Öğrencileri ise 16. Çin Köprüsü Yeterlilik Yarışması'nda kıyasıya yarıştılar.

SES 3 (İngilizce): NATACHA VAN WYK, Namibya Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi:

"Bu deneyim çok zor ve sinir bozucuydu, ama aynı zamanda çok eğlenceliydi ve katılmak güzeldi. Yani keyif vericiydi. Bir sonraki adımım Konfüçyüs seviyesi için dördüncü seviye HSK yazmak ve Çin'de burs başvurusunda bulunmak."

Birleşmiş Milletler, 2010 yılından bu yana, dünyaya sunduğu katkı nedeniyle her yıl Uluslararası Çin Dili Günü'nü kutluyor ve daha fazla insanı bu dili öğrenmeye teşvik ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cangzhou/Darüsselam/Windhoek'ten bildiriyor. (XHTV)