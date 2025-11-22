Haberler

Ulusal Süt Zirvesi'nde Genç Çiftçilere Destek Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulusal Süt Konseyi tarafından düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi'nde, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Başkanı Abdulkadir Karagöz, gençlere tarım teknolojileri alanında destek sağlamak için çeşitli projeler başlatacaklarını açıkladı.

Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından Antalya'da düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi kapsamında, "Hayvancılıkta Yeni Nesil Uygulamalar" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, zirve kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen panelde, sosyal medyada "küpeli çoban" başlığıyla izlediği videodan etkilendiğini ve çoban Furkan Aşık'a ulaştığını söyledi.

Aşık'ı sahneye davet eden Karagöz, genç çobanın hayat hikayesini anlatarak, bir süre sohbet etti.

Bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te tarım teknolojileri alanında yer aldıklarını dile getiren Karagöz, "Havalimanına inek getirdik ve oraya Türkiye'de tarım teknolojileri geliştirdiğine inandığımız startupları, paydaşları davet ettik. Hep birlikte orada geleceğe dair bir hayal kurduk. İnanılmaz ilgiyle karşılaştık." diye konuştu.

Gelecekte tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların ve işletmelerin sayısının azalacağının öngörüldüğünü ifade eden Karagöz, bunun önüne geçmek için bu işi yapmaya gönüllü gençlerle bugünden adım atılması gerektiğini vurguladı.

TÜME'nin oluşum amacına vurgu yapan Karagöz, "Türkiye'nin tarım teknolojilerinde dönüşüme ihtiyacı var. Bu amaçla ülkede tarım alanında teknoloji geliştiren firmaları araştırdık. 'Biz bu teknolojiyi geliştirenlerle kümelenme yapalım, kırmızı montlarımızı giyelim, TEKNOFEST'te nasıl bundan 15 sene önce savunma sanayisinde bir hamle olmuşsa, bu hamlede kimse dışarda bırakılmamaya gayret edilmişse, bu ülke için dertlenen, tarım teknolojisi geliştiren gençlerimizi biz bir araya getirelim' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

Karagöz sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Üniversitelerimize çağrı yapalım, gelin birlikte bir ekosistem inşa edelim, bu endüstrinin dönüşümünde olalım' dedik. TEKNOFEST'te beklediğimizin aksine o kadar ilgi gördü ki, gençler 'ben bu işi yapmak istiyorum', yatırımcılar 'ben bu işe yatırım yapmak istiyorum' dedi. Arkadaşlarla toplandık ve 'TÜME diye vakıf kuruyoruz' dedik. Bizim işimiz insanları donatmak. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde eğitim çiftliklerimizden ilkini kuruyoruz. Burada, süt hayvancılığı yapacak gençlerimizi eğiteceğiz. Bu çiftliklerin sayısının da 40 bine çıkmasını istiyoruz."

-? ?"Arkadaşlara 'gelin size burs' verelim diyoruz"

Karagöz, TÜME'de bir ekosistem inşa edip, buraya tarım teknolojileri geliştiren firmaları davet ettiklerini söyledi.

Gençlere bu konuda kapı açmak istediklerini vurgulayan Karagöz, "Furkanları bulmak istiyoruz. Furkanları bulup 'kardeşim senin neye ihtiyacın var?' demek istiyoruz. Üniversitelerde kulüpler kuruyoruz, ilgili bölümlerde okuyan arkadaşlara 'gelin size burs' verelim diyoruz. Biz TÜME olarak üniversitelerde 40 bin gencimizi bulacağız, eğiteceğiz, donatacağız. Sonrasında fonlara bu eğittiğimiz, donattığımız genç çiftçileri önereceğiz. Yatırım fonlarıyla buluşmalarına öncülük edeceğiz." ifadesini kullandı.

Panelde, ITECH Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Alakuş ve Dost Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Mehmet Fatih Özay da yer aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de

Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş

Efsane stada 2 yıl sonra muhteşem dönüş
Okan Buruk, Volkan Demirel'e karşı yine kazandı

Rekabette fark açılıyor
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş

Efsane stada 2 yıl sonra muhteşem dönüş
Fark yediler! Liverpool'a kendi sahasında soğuk duş

Fark yediler! Liverpool'a soğuk duş
İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır

Tansiyon çok yükseldi! İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Bir zehirlenme haberi daha! Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu

Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.