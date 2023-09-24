Ulusal Su Elçileri Federasyonu, plastik çöp toplama yürüyüşünü Erzurum'da sürdürdü

Uluslararası Su Elçileri Federasyonu (USEF) tarafından düzenlenen 'İnsanı Dönüştür Projesi' kapsamında gerçekleştirilen plastik çöp toplama yürüyüşü, Erzurum'da devam etti. Ekip, topladıkları plastikleri çöp konteynırlarına boşalttı ve yürüyüş Kazım Karabekir Stadyumu'nda son bulacak.

Uluslararası Su Elçileri Federasyonu (USEF) tarafından "İnsanı Dönüştür Projesi" kapsamında, plastik çöp toplama ve kirlilikle mücadele amacıyla 13 Eylül'de Kars'ta Ani Ören Yeri'nden başlayan yürüyüş, 12. gününde Erzurum'da devam etti.

"100. Yıl Plastik Terörü Kampanyası Plastik Çöp Toplama Yürüyüşü" çerçevesinde çeşitli meslek gruplarından oluşan ekip, yaklaşık 240 kilometrelik yürüyüşün ardından Erzurum'a geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kavşağı'nda 6 kişilik ekiple başlayan etkinlikte, katılımcılar, topladıkları plastikleri torbalarında biriktirdikten sonra çöp konteynırlarına boşalttı.

Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese etrafında devam eden yürüyüşün, Kazım Karabekir Stadyumu'nda son bulacağı bildirildi.

USEF Genel Başkanı Özgür Aydıncak, AA muhabirine, Ani Ören Yeri'nden İpsala Sınır Kapısı'na devam eden ve 12. durağı Erzurum olan yürüyüşün yorucu ve üzücü olduğunu söyledi.

Yollarda çok fazla plastik çöp olduğunu belirten Aydıncak, "Erzurum'a kadar olan yolculuğumuz sırasında bütün plastikleri toplasaydık, sadece sağ şeritten 20-22 kamyon, sol şeridi de dahil edince yaklaşık 40 kamyona yakın plastik kirliliğiyle karşılaşırdık." dedi.

Aydıncak, plastik atıkların doğaya ciddi derecede zarar verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Plastiği topladığımız yerlerin etrafı dere ya da tarım arazilerinden oluşuyor. Güneşin altında plastikler eriyor ve o arazilere doğru suyla birlikte gidiyor. Oradan da gıda yoluyla insanlara doğru geliyor. Bu da toplumda obeziteyi, otizmi, kanser hastalıklarını arttıran bir husus haline geliyor. Toplumdan ricamız tek kullanımlık plastiklerden uzak dursunlar. Erzurum'da şehir içi geçişlerimizde çok büyük sorunlar yaşamadık. Önümüzde yaklaşık 1800 kilometre yol var. İpsala'ya geldiğimizde 300-350 kamyon plastik atık görürüz diye tahmin ediyoruz."

Plastiğin doğa için büyük tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Aydıncak, şöyle devam etti:

"Plastik kontrolsüz bir şekilde toplumumuzda yayılıyor. Bu yaygınlığı durdurmadığımız takdirde, sonuçları korkunç olacak. Şu anda dünyadaki toplanamayan plastikler, Türkiye'nin 3 katı kadar büyüklükte plastik kıtalar oluşturuyor. Karadeniz'de ufak tefek, Pasifik ve Atlas Okyanusu'nda bayağı var. Bunlar yavaşça eriyorlar. Eriyerek denizdeki canlılara karışmaya başladılar. Ciddi derecede genetik yapının bozulmasına sebep oluyorlar. Su kaynaklarımızın ve toprağın en büyük tehdidi plastikler. Plastikleri kullanma konusunda toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Mevcut kullanılan plastiklerden kurtulmamızın bir yöntemi yok. Dolayısıyla yapabileceğimiz tek şey plastik kullanımının düşürerek, plastik kıtaların hızını azaltmak."

Yürüyüş, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'nin ardından İpsala Sınır Kapısı'na kadar 81 gün boyunca devam edecek.