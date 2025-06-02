Ulus Birliği İttifakı Kuruldu

(ANKARA) - Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 25 siyasi partinin katılımıyla "Ulus Birliği" ittifakının kurulduğunu, ilk basın toplantısının Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacağını belirterek "Bu ülkenin ve milletin sahipsiz olmadığını, gerçek muhalefetin nasıl yapıldığını herkes görecektir. Siyasette üçüncü yol olan Ulus Birliği ittifakı ile yok edilen ne varsa yerine koyacak ve ülkemiz ait olduğu fabrika ayarlarına yeniden kavuşacaktır" dedi.

Adalet Partisi'nin de içinde yer aldığı 25 siyasi partinin ittifak toplantısı geçen günlerde Ankara'da yapılmıştı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vedat Öz, ittifakla ilgili açıklama yaptı. Öz, şunları söyledi:

"Tüm siyasi ezberleri bozacak"

"25 parti genel başkanı bir araya gelerek ülkeyi iki kutup arasına sıkışmış siyasi yapıdan kurtaracak tarihi bir karara imza attı. Tüm siyasi ezberleri bozacak, gayrimilli gidişata dur diyecek Ulus Birliği ittifakı nihayet yola çıktı. Bu ülkenin ve milletin sahipsiz olmadığını, gerçek muhalefetin nasıl yapıldığını herkes görecektir. Kurban Bayramı'nın hemen ardından yapılacak olan ilk basın toplantısında ittifak bileşenleri partiler açıklanacak ve ülkemizin içine bulunduğu vahim duruma ilişkin son derece önemli ve çarpıcı açıklamalar yapılacaktır. Partilerce oluşturulan ortak çalışma komisyonunun hazırlayacağı ulusal eylem planı ve kurtuluş manifestosu ise yapılacak müteakip basın toplantısıyla kapsamlı bir şekilde tanıtılacaktır. Hiç kimsenin endişesi olmasın, siyasette üçüncü yol olan Ulus Birliği ittifakı ile yok edilen ne varsa yerine koyacak ve ülkemiz ait olduğu fabrika ayarlarına yeniden kavuşacaktır."