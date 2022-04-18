ULUDAĞ'DA, YİYECEK ARAYAN AYI AİLESİ GÖRÜNTÜLENDİ

ULUDAĞ'da yiyecek arayan ayı ailesi tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine indi. Günübirlik tatilciler çöp konteynerlerinde yiyecek arayan 1'i yavru 3 ayıyı cep telefonları ile görüntüledi.

Kar kalınlığının 75 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek aramaya başladı. 1'i yavru 3 ayı da yiyecek aramak için ormandan, yerleşim birimlerinin bulunduğu Sarıalan bölgesine indi. Yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar, günübirlik tatilciler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Tatilcilerin yaşadığı şaşkınlık ve panik kameralara yansıdı. Bir süre çöp konteynerinde yiyecek arayan ayılar, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.