Uludağ'da Haziran ayında Buzlu Göl'de Yüzdüler

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Uludağ'da Haziran ayında Buzlu Göl'de Yüzdüler
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Bursalı dağcılar, 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ'ın buzla kaplı gölünde yüzerek ilginç bir deneyim yaşadı. 61 yaşındaki profesyonel dağcı Yüksel Esen, arkadaşlarıyla birlikte 22 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı ve gölün bir kısmının hala buzu ile kaplı olduğunu görmek için gerekli önlemleri alarak gölde yüzdü.

Haziran ayında Uludağ'da buzla kaplı gölde yüzdüler

BURSA - Bursalı dağcılar, Haziran ayında Uludağ'ın buz tutan gölünde yüzdü. Yaklaşık 2200 metre yükseklikte bulunan, eşsiz manzarasıyla doğa yürüyüşü yapan grupları kendisine hayran bırakan Buzlu Göl'e giren Yüksel Esen keyif yaparken; görüntüler izleyenleri üşüttü.

Yıllardır dağ sporuyla ilgilenen ve Etna Yanardağ'ına tırmanış gerçekleştiren ilk Türk olma özelliğini elinde bulunduran 61 yaşındaki Bursalı profesyonel dağcı Yüksel Esen, bayram tatilinde arkadaşlarıyla 2543 metre ile Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ'ın zirvesine yürüyüş düzenledi.

Muhteşem doğa ve temiz hava eşliğinde Uludağ'ın gizli kalmış güzelliklerinden olan Ketenlik Yaylası, Aras Şelalesi, Keşiş Zirvesi, Saklı Göl, Heybeli Göl, Buzlu Göl, Kilimli Göl, Kara Göl, Aynalı Göl, Büyük Zirve, Karataş Zirvesi'ni kapsayan yaklaşık 13 saat süren 22 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi. Saklı Göl ve Buzlu Göl'e geldiklerinde gölün bir kısmının hala buzlarla kaplı olduğunu ekip, gerekli önlemler aldıktan sonra buz kaplı gölde hem yürüdü hem de yüzdü.

O anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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