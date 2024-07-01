Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Çukurova Havalimanı'nda İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Mersin'de açılışı için hazırlıkların sürdüğü Çukurova Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, çalışmalarla ilgili bilgi alan İskurt, havalimanı yerleşkesinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda Çukurova Havalimanı'nda tamamlanan altyapı ve üstyapı çalışmaları, açılış öncesi hazırlıklar, ilgili birimlerin iş ve işlemlerine ilişkin konular değerlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt'a Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk eşlik etti.