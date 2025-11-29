Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Karadeniz'deki Gemilere İlişkin Açıklama

1) BAKAN URALOĞLU'NDAN KARADENİZ'DEKİ GEMİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

SAKARYA'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz'de dün mürettebatın kurtarıldığı 2 gemiye ilişkin, "Kaptanın 'dron saldırısı var' yardım çağrısı olmuştuö dedi. Bakan Uraloğlu, KAIROS isimli geminin içindeki yangının sürdüğünü ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sapanca ilçesindeki özel otelde düzenlenen 'Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri 7'nci Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, toplantıdan sonra, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken patlama meydana gelen 'KAIROS' ve insansız deniz aracıyla (İDA) tarafından saldırıya uğradığı rapor edilen 'VIRAT' gemilerine ilişkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'HER İKİSİ DE BOŞ TANKERDİ'

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Dün akşam saatlerine yakın Karadeniz'de 2 geminin saldırıya uğradığı ya da bir şekliyle bir patlamadan etkilendiği noktasında arama kurtarma merkezimiz ve gemilerle sağlanan irtibat sonrasında bilgi sahibi olduk. Bütün unsurlarımızla beraber; Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve güvenlik güçlerimizle, konuda teyakkuz haline geçtik. Römorkörlerimizi ve öncesinde de botumuzu belli aralıklarla 1'inci gemiye yönlendirdik. Her ikisi de boş tankerdi. Boş olmaları önemliydi. İlk gemide 25 deniz insanı vardı, yangın anında kurtarılmaları kıymetliydi. Hem onların sağ salim kurtarılması hem de ekiplerin can güvenliğini tehlikeye atmadan bir operasyon yürütmeleri gerekiyordu. Kıyı Emniyeti'ndeki arkadaşlar cesur bir şekilde her türlü tedbiri de alarak operasyon yürüttüler. 25 denizciyi sağ salim botlara, karaya çıkardılar. Herhangi bir sağlık probleminin veya yaralanmalarının olmadığını söyleyebiliriz. Kefken açıklarındaki 'KAIROS' isimli gemide hala yangın devam ediyor, dışındaki yangın söndürüldü. Artık geminin içindeki kapalı alanlarda yangın var. Oralarda biraz daha ihtiyatlı olarak müdahale etmek durumundayız. Can kaybı veya herhangi bir sağlık sıkıntısı problemi yok, süreci yakından takip ediyoruzö ifadelerini kullandı.

'BİZİM KARA SULARINDA PROBLEM YOK'

VIRAT isimli gemi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "VIRAT gemisinde yine bir patlama ya da saldırı, onu artık ilerleyen saatlerde ya da günlerde daha detaylı açıklama yapma imkanı olacak. Orada bir yangın oluşmadı en azından bu kıymetliydi. Kaptanın 'dron saldırısı var' yardım çağrısı olmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarımız oraya gittiler. Kendileri yangın olmadığı için gemiden bir tahliye talebi olmadı. Sahil Güvenlik botlarımız yakından takip ediyorlar. Muhtemelen karaya çekilmesi, birinci gemideki yangının sönmesi, diğer gemiyle ilgili de tespitleri yapıldıktan sonra limanları çekilmesi söz konusu olacak. Bu şekilde süreci yakından takip etmiş olacağız. Bizim kara sularında bir problem yok. Münhasır ekonomik bölgede bunun olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için kıymetli. Bütün muhataplarla beraber gerek ilgili bakanlıklarımızla kurumlarımız istişare ediyoruz. Onlar da ilgili muhataplarıyla istişare halinde. Elbette bunun tekerrür etmemesi için elimizden geleni yapacağız. Öncelikle deniz trafiğinin güvenliğini sağlanması noktasında elimizden geleni yapmaya gayret edeceğizö diye konuştu.