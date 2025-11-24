Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, IMO Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Denizcilik Vizyonunu Paylaştı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'daki Uluslararası Denizcilik Örgütü 34. Genel Kurulu'na katılarak Türkiye'nin deniz taşımacılığındaki sürdürülebilirlik, güvenlik ve yeşil dönüşüm konularında yaptığı çalışmaları vurguladı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34. Genel Kurulu'na katıldığını duyurduğu mesajında "Türkiye, IMO çerçevesinde küresel çözümlere katkı sunmayı sürdürecektir" dedi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34. Genel Kurulu'na katılım sağladık. Denizler, ortak geleceğimizin taşıyıcısıdır. Türkiye olarak deniz taşımacılığında emniyet, güvenlik ve sürdürülebilirlik için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme, denizcilik sektörünün öncelikli gündemidir. Türkiye, IMO çerçevesinde küresel çözümlere katkı sunmayı sürdürecektir. Gemi insanlarının refahı ve eğitimi, sürdürülebilir taşımacılığın temelidir. Onların desteklenmesi, sektörümüzün gelişimi için kritik önemdedir. Teknik iş birliği ile tüm ülkelerin eşit katılımını sağlıyor, bilgi ve tecrübemizi paylaşarak kapsayıcı bir denizcilik vizyonuna katkıda bulunuyoruz. Denizler, sınırları değil; bizi birleştiren ortak geleceği temsil eder. Türkiye olarak "daha yeşil, daha güvenli ve dayanıklı denizcilik" için tüm üye ülkelerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
