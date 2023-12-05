Ulaştırma Bakanı: 2035'te Her İki Araçtan Birisi Elektrikli Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte yol ağında yüksek hızlı şarj istasyonlarının sayısının da artacağını belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca, 2053 yılına kadar demir yolu yük taşımacılığı payını ve demir yolu hat uzunluğunu artırmayı hedeflediklerini söyledi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2035 yılında her iki araçtan birinin elektrikli olması beklenmektedir. Elektrikli araç sayısının artışıyla birlikte yol ağımızdaki yüksek hızlı şarj istasyonu sayısının da önümüzdeki yıllarda artacağını göreceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile 'Net Sıfır Emisyon' hedefi doğrultusunda 2053 yılına kadar demir yolu yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye, 13 bin 919 kilometre olan demir yolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. 'Karbonsuz Havalimanı Projesi' kapsamında 50 havalimanının sertifikalandırıldığını ifade eden Uraloğlu, "Ülkemiz, Fransa'dan sonraki en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2'nci ülke konumundadır. Ayrıca 'Yeşil Liman Projesi' ile limanlardan kaynaklı karbon emisyonlarını azaltarak çevreye verilen olumsuz etkinin ortadan kaldırılmasını planlıyoruz" dedi.

'KARBON GELİRLERİ İLE KAYNAK SAĞLANMASI HEDEFLENMEKTE'

Uraloğlu, Avrupa Birliği fonu ile gerçekleştirilmesi planlanan 'Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi: Ulaşım Yol Haritası Projesi'ne ilişkin, "Üst düzey iklim eylem planlarının hayata geçirilmesini destekleyerek tüm ulaşım türlerinde, gerekli eylemlerle 'Ulaşımda 2053 Net Sıfır Emisyon' hedefine ulaşılması planlanmaktadır. 'Karbon Azaltım Yönetimi Projesi' kapsamında da Bakanlığımıza bağlı arazi, tesis ve projelerde karbon emisyon azaltımını sağlama ve mevcut azaltımları gönüllü karbon piyasalarında değerlendirebilecek karbon sertifikaları haline getirilerek, oluşan karbon gelirleri ile ulaştırma projelerine kaynak sağlanması hedeflenmektedir" açıklamasında bulundu.

'2035'TE İKİ ARAÇTAN BİRİ ELEKTRİKLİ OLACAK'

Bakan Uraloğlu, elektrikli araçların yaygınlaşması sonucu şarj istasyonlarının kurulumuna önem verdiklerini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Teknik AŞ Genel Müdürlüğü'nün, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan şarj işletmecisi lisansı aldığına değinen Uraloğlu, "Kurulumuna başlanan 200 kilovat gücündeki süper hızlı şarj istasyonları ile vatandaşlarımız elektrikli araçlarını 15- 20 dakikada şarj edebilecek. Bu konuda istasyon kurulumlarımız devam ediyor" dedi.

Elektrikli araç sayısındaki artış ile birlikte şarj talebinin karşılanması için şarj istasyonlarının konumlandırılmasının önemli olduğunu aktaran Uraloğlu, "Kasım ayı itibariyle 5 bin 86 adet elektrikli araç şarj istasyonu ve 10 bin 817 adet şarj soketi ile elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veriyoruz. 3 bin 78 adet DC şarj soketi ile yüksek hızda şarj imkanı sağlıyoruz. 2035 yılında her iki araçtan birisinin elektrikli olması beklenmektedir. Elektrikli araç sayısının artışıyla birlikte yol ağımızdaki yüksek hızlı şarj istasyonu sayısının da önümüzdeki yıllarda artacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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