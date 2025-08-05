Ulaş Tarım İşletmesi'nde Tritikale Hasadı Devam Ediyor

Ulaş Tarım İşletmesi'nde Tritikale Hasadı Devam Ediyor
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Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne bağlı 14 bin 838 dekar alanda tritikale hasadı sürerken, İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez işletme müdüründen bilgi aldı. Ulaş, tritikale tohumunun yüzde 50'sini karşılamasıyla ön plana çıkıyor.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğüne bağlı 14 bin 838 dekar alanda tritikale hasadı devam ediyor.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, işletme Müdürü Ali Ceran'dan bilgi aldı.

Eskimez, ülkede tritikale tohumunun yüzde 50'sini karşılayan Ulaş'ta hasadın devam ettiğini belirtti.

Eskimez'e, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de eşlik etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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