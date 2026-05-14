Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin eski Başkanı Yermak, yolsuzlukla ilgili davada tutuklu yargılanacak

Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, eski Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın kara para aklama ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi. Yermak, kefaletle serbest kalmak için 140 milyon grivna ödemesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinin, kara para aklama ve yolsuzlukla ilgili davada Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin eski Başkanı Andriy Yermak'ın tutuklu yargılanmasına karar verdiği bildirildi.

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığınca (SAP) yürütülen soruşturmanın ardından kara para aklama ve yolsuzlukla ilgili Yermak'ın yargılandığı duruşmaya 3'üncü gününde Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinde devam edildi.

Mahkemenin resmi sosyal medya hesabından duruşmanın ardından yapılan açıklamada, Yermak'ın tutuklu yargılanmasına hükmedildiği duyuruldu.

Açıklamada, Yermak'ın, 140 milyon Ukrayna grivnasi (yaklaşık 3 milyon 180 bin dolar) kefalet ödemesi durumunda serbest bırakılacağı ve tutuksuz yargılanacağı bildirildi.

Bu kararın "önleyici" tedbir olduğu kaydedilen açıklamada, "Kefalet ödenmesi durumunda şüpheliye bir dizi yükümlülük uygulanır." ifadeleri kullanıldı.

Yermak, duruşmada yaptığı savunmada suçsuz olduğunu, NABU ile SAP tarafından kefalet olarak belirlenen tutardaki paraya sahip olmadığını söyledi.

Yermak, 12 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkmıştı

NABU ve SAP tarafından, 460 milyon Ukrayna grivnası (yaklaşık 10,5 milyon dolar) tutarında "kara para aklama"yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dava açılan Yermak'ın yargılanmasına Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinde 12 Mayıs'ta başlanmıştı.

Duruşmadan önce basın toplantısı düzenleyen SAP Başkanı Oleksandr Klimenko, Yermak'ın gözaltına alınmasını veya kefalet karşılığında serbest bırakılmasını talep etmişti.

Yermak, geçen yıl istifa etmişti

NABU, 29 Kasım 2025 sabah saatlerinde soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisinde arama yapıldığını bildirmiş, SAP'nin bu soruşturmayı yürüttüğü açıklanmıştı.

Aynı akşam açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yermak'ın istifa ettiğini duyurmuştu.

Yermak'a yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olduğu bildirilmişti

NABU'dan 11 Mayıs'ta yapılan açıklamada, SAP ile yürütülen, başkent Kiev'e yakın Kozin yerleşim yerindeki inşaatla bağlantılı yolsuzluk soruşturması kapsamında Yermak'ın şüpheli olarak adının geçtiği belirtilmişti.

Kurumdan daha sonra yapılan açıklamada devam eden kara para aklama soruşturması kapsamında eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve bir iş insanı dahil 6 şüphelinin daha belirlendiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
