UKMTO BAE açıklarında tankerin makine dairesine mühimmat isabet ettiğini bildirdi

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İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras el-Hayme emirliği açıklarında seyir halindeki tankere niteliği henüz belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiğini bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, 11 Kasım'da Ras el-Hayme'nin 14 deniz mili kuzeybatısında meydana gelen olaya dair kuruma geç bildirim ulaştığı belirtildi.

Bir tankerin makine dairesine niteliği henüz belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği aktarılan açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı, gemideki tüm mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği kaydedildi.

Tankerde çıkan yangına müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Bölgeden geçiş yapan gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri kuruma bildirmeleri uyarısı yapılırken, olayla ilgili yetkili makamların inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: AA